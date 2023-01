Acusan a Costa Rica Por Violaciones Pesqueras INTERNACIONALES Y DE LOS EEUU

For Immediate Release: 23 de Enero 2023

Contacts : Randall Arauz, International Marine Watch ‭+506 8708-8253‬, rarauz@marinewatch.org

Todd Steiner, Executive Director, +1 415 488-7652, tsteiner@seaturtles.org

Piden Restricción de Acceso a los Puertos de EEUU y de las Importaciones desde Costa Rica para proteger Especies Amenazadas de Tiburón y Picudos.

Una coalición de 18 Organizaciones de Conservación Marina (OCMs) presentaron evidencia a la Oficina de Relaciones Internacionales y Comercio (IATC por sus siglas en inglés) del Servicio Nacional del Pesca de los EEUU (NMFS por sus siglas en inglés) que Costa Rica está actuando en violación de al menos dos convenciones pesqueras y la Ley Pública de los EEUU, y que sus acciones amenazan a las poblaciones de tiburones en peligro de extinción y a los picudos de interés comercial (Carta de OCMs a NMFS por violaciones pesqueras de Costa Rica).

La coalición está pidiendo al NMFS que emita un dictamen negativo contra Costa Rica en su próximo Reporte Bianual 2023 al Congreso de los EEUU y que se mantenga su condición como país que regularmente practica la Pesca Ilegal, Sin Reportar y Sin Regular (IUU por sus siglas en inglés). NMFS ya había identificado a Costa Rica como nación que practica la IUU en su Reporte Bianual 2021 al Congreso, el cual a su vez destacó problemas que desembocan en pesca insostenible (Reporte al Congreso Mejorando el Manejo de Pesquerías Internacionales) que el país ha fallado en rectificar (Costa Rica landing report 2005-2021).

La pesca IUU es una de las mayores amenazas a los ecosistemas marinos, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) (https://www.fao.org/iuu-fishing/en/). Hasta que no se detengan estas prácticas ilegales, las pesquerías costarricenses continuarán amenazando a la biodiversidad marina y a las pesquerías regionales dentro del Gran Ecosistema Marino Costero del Pacífico Centroamericano (PACA por su siglas en inglés). La emisión de un dictamen negativo podría resultar no solo en la restricción de acceso a puertos de EEUU a embarcaciones pesqueras nacionales, sino también a la restricción sobre la importación de pescado u otros productos costarricenses bajo la Ley de EEUU (U.S. Moratorium Protection Act ) .

El biólogo costarricense Randall Arauz, líder de la coalición y Director Político de Marine Watch International en Costa Rica, dijo, “Desde hace tiempo ya que Costa Rica ha entregado la dirección de la política pesquera al interés único de las pesquerías comerciales, haciendo caso omiso de la ciencia e ignorando el interés público, por lo que Costa Rica ahora se destaca como un paria internacional cuando se trata de manejo pesquero”. “Las especies de tiburón en peligro de extinción y los picudos están bajo mayor amenaza que nunca en aguas costarricenses”, se lamentó Arauz.

La petición enlista varias violaciones por parte de Costa Rica bajo los acuerdos de la Comisión Internacional Para la Conservación de Atunes del Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), incluyendo la captura ilegal de especies amenazadas como tiburones martillo, tiburones sedoso y tiburones zorro, así como la captura ilegal de pez espada sin cuota y sobrepresca de marlin blanco. Además, señala que Costa Rica ha fallado en implementar un programa de observadores a bordo luego de 12 años de prometer uno, sin el cual es imposible documentar y administrar apropiadamente sus pesquerías. Asimismo, Costa Rica está en violación de sus obligaciones con la Comisión Inter Americana de Atún Tropical (IATTC por sus siglas en inglés) por los mismos problemas.

Según Todd Steiner, ecólogo marino y Director Ejecutivo de Turtle Island Restoration Network, “Costa Rica está matando tiburones y tortugas, y está menoscabando los tratados internacionales diseñados para crear pesquerías sostenibles”. “Si Costa Rica no es capaz de cumplir su obligaciones legales, entonces los EEUU debe sancionar a Costa Rica y prevenir la venta de sus productos pesqueros en nuestro mercado. “Los ciudadanos de EEUU no queremos comer pescado que fue capturado destruyendo la vida marina,” dijo Steiner.

Un dictamen negativo podría ser una llamada de atención al Gobierno de Costa Rica para que se tomen medidas correctivas y se lidere el proceso para que otros países tomen medidas similares para cumplir con sus acuerdo marítimos internacionales”, dijo con esperanza Joe Ryan, de Beyond the Se@. “Esto es lo que el mundo espera de Costa Rica,” aseguró Ryan.

“Las aguas costarricenses son el baluarte de muchas especies esenciales y amenazadas del mar, por lo que el momento es indicado para que el país responda por sus actividades pesqueras ilegales”, dijo Brock Cahill, Director de The SeaChange Agency. “Costa Rica ha promovido y capitalizado sobre su reputación verde por años, pero cuando se trata del océano es como el viejo oeste, el país definitivamente no es azul. Todos sabemos que si no protegemos lo azul…no habrá verde”, denunció Cahill.

“Al negarse a tratar sus violaciones pesqueras y proveer datos pesqueros como lo requieren sus compromisos internacionales, Costa Rica está claramente abandonando la protección de las especies marinas amenazadas y parece determinada en arruinar su reputación internacional como líder de la conservación de la naturaleza”, dijo Diego Jiménez, director de Iniciativas de Conservación de SeaLegacy. “El gobierno de los EEUU puede y debe tomar acción inmediata para alentar a Costa Rica fortalecer significativamente su manejo pesquero y garantizar la conservación de las especies en peligro de extinción”, urgió Jiménez.

Implementar inmediatamente un programa de observadores y requerir el registrar y monitoreo de la captura incidental:

Prohibir la pesca dirigida e incidental y la comercialización de especies de tiburones en peligro de extinción bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La captura incidental de especies de tiburón en peligro de extinción debe limitarse con un tope que las proteja, con consecuencias si existen excedentes.

bajo la Ley de Conservación de Vida Silvestre. La captura incidental de especies de tiburón en peligro de extinción debe limitarse con un tope que las proteja, con consecuencias si existen excedentes. Establecer límites sobre la captura de tiburones que no se encuentran en peligro de extinción con el fin de establecer una pesquería sostenible. Las actividades pesqueras deben suspenderse una vez que se hayan alcanzado estos límites.

con el fin de establecer una pesquería sostenible. Las actividades pesqueras deben suspenderse una vez que se hayan alcanzado estos límites. Prohibición inmediata y permanente al uso de reinales de acero.

al uso de reinales de acero. Implementar un cierre a la pesca de palangre en el Pacífico costarricense por seis meses (desde mayo hasta octubre), durante la época cuando la captura de dorado se encuentra en su mínimo y la captura de tiburones en su máximo. La captura de tiburones en peligro de extinción en Costa Rica va en aumento, y lo que se describe como una pesquería de dorado es en realidad una pesquería dirigida hacia especies de tiburón en peligro de extinción.

(desde mayo hasta octubre), durante la época cuando la captura de dorado se encuentra en su mínimo y la captura de tiburones en su máximo. La captura de tiburones en peligro de extinción en Costa Rica va en aumento, y lo que se describe como una pesquería de dorado es en realidad una pesquería dirigida hacia especies de tiburón en peligro de extinción. Promover la pesca de atún con “green stick” o troleo por parte de flotas nacionales, y brindar asistencia a pescadores costarricenses que utilizan el palangre para que se cambien a este tipo de pesca cuando la pesquería de palangre está cerrada para proteger tiburones.

Photo, credit: Brock Cahill

